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Трампа засыпали исками в США из-за введенных им пошлин

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп столкнулся с волной исков против него из-за введенных пошлин. Жалобы в суд подают как чиновниками, так и частные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

На прошлой неделе прокуроры штатов Орегон, Нью-Йорк и Колорадо подали запросы в суды с требованием заблокировать пошлины, введенные Трампом. Прокуроры утверждают, что введенные тарифы "подорвали конституционный порядок и принесли хаос в американскую экономику".

В апреле штат Калифорния подал в суд, поскольку политика Трампа нанесла ущерб его экономике и бюджету. В Калифорнии считают, что президент превысил полномочия, потому что ввел пошлины без согласия Конгресса.

Также 24 апреля в суд на Трампа подал Тихоокеанский правовой фонд, который связывают с американским бизнесменом и донором консервативных политиков Чарльзом Кохом. От имени компании по производству одежды, дизайнера настольных игр и других малых предприятий фонд обвинил Трампа в введении "незаконной и неконституционной" пошлины в размере 145% на китайские товары. Пошлины привели к повышению цен для американских компаний.

Также в суд от имени малых компания подала некоммерческая организация Liberty Justice Center. Ее связывают с бизнесменом Ричардом Уилейном - донором Республиканской партии.

Американские бизнесы, которые подали в суд, призывают другие компании присоединиться к "битве".

 

Торговая война Трампа

Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел беспрецедентные таможенные тарифы для других стран мира. Он сообщил об установлении минимальной ставки пошлины на импортные товары на уровне 10%.

Такой тариф ввели и для товаров из Украины, а для ЕС - на уровне 20%. В то же время для Китая сначала ввели тарифную ставку на уровне 34%, но позже общий размер пошлин на импорт китайских товаров вырос до 145%.

Уже 10 апреля США поставили на "паузу" дополнительные тарифы для ряда стран. Трамп объявил о 90-дневной паузе, чтобы заключить с другими странами торговые соглашения.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп