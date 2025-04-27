Трампа засыпали исками в США из-за введенных им пошлин

На прошлой неделе прокуроры штатов Орегон, Нью-Йорк и Колорадо подали запросы в суды с требованием заблокировать пошлины, введенные Трампом. Прокуроры утверждают, что введенные тарифы "подорвали конституционный порядок и принесли хаос в американскую экономику".

В апреле штат Калифорния подал в суд, поскольку политика Трампа нанесла ущерб его экономике и бюджету. В Калифорнии считают, что президент превысил полномочия, потому что ввел пошлины без согласия Конгресса.

Также 24 апреля в суд на Трампа подал Тихоокеанский правовой фонд, который связывают с американским бизнесменом и донором консервативных политиков Чарльзом Кохом. От имени компании по производству одежды, дизайнера настольных игр и других малых предприятий фонд обвинил Трампа в введении "незаконной и неконституционной" пошлины в размере 145% на китайские товары. Пошлины привели к повышению цен для американских компаний.

Также в суд от имени малых компания подала некоммерческая организация Liberty Justice Center. Ее связывают с бизнесменом Ричардом Уилейном - донором Республиканской партии.

Американские бизнесы, которые подали в суд, призывают другие компании присоединиться к "битве".