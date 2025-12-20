У Трампа запропонували прямий формат переговорів за участі України, США та РФ, - Зеленський
Сполучені Штати запропонували формат зустрічі за участі України, Росії, США та представників Європи в межах можливих мирних перемовин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.
"Дійсно, США сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії. І вони запропонували такий формат - Україна, Америка, Росія і, напевно, представники Європи", - зазначив Зеленський.
Водночас президент підкреслив, що проведення такої зустрічі можливе лише після аналізу результатів уже здійснених переговорів між Україною та США.
"Було би логічно робити таку спільну зустріч після того, як ми будемо розуміти потенціальний результат зустрічі, яка вже пройшла - Америка й Україна", - наголосив він.
За словами Зеленського, українська сторона має отримати детальну інформацію про підсумки першого етапу діалогу, після чого ухвалюватимуться рішення щодо подальших переговорів.
"Наша команда зі мною зв’яжеться, розкаже результати першого кола діалогу, і потім будемо розуміти, що робити з продовженням", - сказав президент.
Він також зазначив, що наразі очікує на позицію США після консультацій з російською стороною.
"Як реагує Америка після консультації з росіянами - поки що чесно кажу, не знаю, але сьогодні буду знати", - додав Зеленський.
Умова України для гарантій безпеки
Раніше Зеленський заявляв про те, що він хоче, щоб гарантії безпеки від США були проголосовані в Конгресі. За його словами, сценарій Будапештського меморандуму повторювати не можна.
Також після переговорів українських та американських чиновників з'явились чутки про те, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, які можна буде порівняти з 5 статтею Північноатлантичного договору.
За даними Politico, така пропозиція від США діятиме "лічені дні". Якщо Україна не погодиться найближчим часом, наступні пропозиції нібито можуть бути вже не такими вигідними.
Водночас, президент США Дональд Трамп в одному з інтерв'ю заявляв: розуміння того, що Україна не вступатиме до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.