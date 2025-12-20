У Трампа запропонували прямий формат переговорів за участі України, США та РФ, - Зеленський

Сполучені Штати запропонували формат зустрічі за участі України, Росії, США та представників Європи в межах можливих мирних перемовин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.

"Дійсно, США сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії. І вони запропонували такий формат - Україна, Америка, Росія і, напевно, представники Європи", - зазначив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що проведення такої зустрічі можливе лише після аналізу результатів уже здійснених переговорів між Україною та США.

"Було би логічно робити таку спільну зустріч після того, як ми будемо розуміти потенціальний результат зустрічі, яка вже пройшла - Америка й Україна", - наголосив він.

За словами Зеленського, українська сторона має отримати детальну інформацію про підсумки першого етапу діалогу, після чого ухвалюватимуться рішення щодо подальших переговорів.

"Наша команда зі мною зв’яжеться, розкаже результати першого кола діалогу, і потім будемо розуміти, що робити з продовженням", - сказав президент.

Він також зазначив, що наразі очікує на позицію США після консультацій з російською стороною.

"Як реагує Америка після консультації з росіянами - поки що чесно кажу, не знаю, але сьогодні буду знати", - додав Зеленський.