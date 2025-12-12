У Трампа запланували перехоплювати ще більше венесуельських суден, - Reuters

Йдеться про перший випадок арешту танкера або нафтового вантажу з Венесуели відтоді, як Вашингтон запровадив санкції проти країни у 2019 році. Операція відбулася на тлі масштабного військового розгортання США у південній частині Карибського басейну та посиленого тиску адміністрації Дональда Трампа на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

США формують список цілей для можливих затримань

За даними джерел, американська влада готується до нових інтервенцій проти суден, які перевозять венесуельську нафту та могли бути залучені до торгівлі сировиною з інших країн під санкціями США, зокрема Ірану.

У Венесуелі затримання назвали "крадіжкою", тоді як прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США "не дозволять санкціонованим суднам перевозити контрабандну нафту", яка фінансує "нелегітимні режими та наркоторгівлю".

За інформацією джерел, США вже сформували список санкціонованих танкерів, які можуть стати наступними цілями. Підготовкою операцій займалися Мін’юст і Департамент внутрішньої безпеки США - робота тривала кілька місяців.

Під загрозою - ключове джерело доходів Мадуро

Будь-яке скорочення експорту венесуельської нафти, що приносить уряду основні доходи, посилить фінансовий тиск на режим Мадуро. Напередодні Мінфін США запровадив санкції проти шести супертанкерів, які нещодавно завантажували нафту у Венесуелі, та проти чотирьох громадян країни, включно з родичами першої леді Сілії Флорес.

Затримання танкера Skipper уже спричинило скасування трьох рейсів із майже 6 млн барелів венесуельської нафти Merey, які мали прямувати до Азії. Судна зараз перебувають у режимі очікування біля узбережжя країни.

США посилили спостереження за суднами в регіоні

Американські сили моніторять танкери у відкритому морі та в портах Венесуели, очікуючи моменту виходу в міжнародні води. Перед затриманням Skipper військове спостереження в регіоні активізували, зокрема біля вод Венесуели та сусідньої Гаяни.

У Вашингтоні планують доставити затримане судно до порту США для конфіскації вантажу в рамках юридичної процедури. Подальші затримання залежатимуть від готовності портів приймати судна тіньового флоту - часто старі, непрозорі за власністю та без належного страхування.

Окремо повідомляється, що ще один танкер - Seahorse, під санкціями Великої Британії та ЄС за зв’язки з російською нафтовою торгівлею, - у листопаді був коротко зупинений американським військовим кораблем перед входом до Венесуели.

Попри заяви Каракаса про "піратство", експерти з морського права наголошують: юридично такі дії не підпадають під визначення піратства, оскільки санкціоновані державою.