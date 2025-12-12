У Трампа запланировали перехватывать еще больше венесуэльских судов, - Reuters

Речь идет о первом случае ареста танкера или нефтяного груза из Венесуэлы с тех пор, как Вашингтон ввел санкции против страны в 2019 году. Операция состоялась на фоне масштабного военного развертывания США в южной части Карибского бассейна и усиленного давления администрации Дональда Трампа на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

США формируют список целей для возможных задержаний

По данным источников, американские власти готовятся к новым интервенциям против судов, которые перевозят венесуэльскую нефть и могли быть вовлечены в торговлю сырьем из других стран под санкциями США, в частности Ирана.

В Венесуэле задержание назвали "кражей", тогда как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США "не позволят санкционированным судам перевозить контрабандную нефть", которая финансирует "нелегитимные режимы и наркоторговлю".

По информации источников, США уже сформировали список санкционированных танкеров, которые могут стать следующими целями. Подготовкой операций занимались Минюст и Департамент внутренней безопасности США - работа длилась несколько месяцев.

Под угрозой - ключевой источник доходов Мадуро

Любое сокращение экспорта венесуэльской нефти, приносящей правительству основные доходы, усилит финансовое давление на режим Мадуро. Накануне Минфин США ввел санкции против шести супертанкеров, которые недавно загружали нефть в Венесуэле, и против четырех граждан страны, включая родственников первой леди Силии Флорес.

Задержание танкера Skipper уже привело к отмене трех рейсов с почти 6 млн баррелей венесуэльской нефти Merey, которые должны были направляться в Азию. Суда сейчас находятся в режиме ожидания у побережья страны.

США усилили наблюдение за судами в регионе

Американские силы мониторят танкеры в открытом море и в портах Венесуэлы, ожидая момента выхода в международные воды. Перед задержанием Skipper военное наблюдение в регионе активизировали, в частности у вод Венесуэлы и соседней Гайаны.

В Вашингтоне планируют доставить задержанное судно в порт США для конфискации груза в рамках юридической процедуры. Дальнейшие задержания будут зависеть от готовности портов принимать суда теневого флота - часто старые, непрозрачные по собственности и без надлежащего страхования.

Отдельно сообщается, что еще один танкер - Seahorse, под санкциями Великобритании и ЕС за связи с российской нефтяной торговлей, - в ноябре был коротко остановлен американским военным кораблем перед входом в Венесуэлу.

Несмотря на заявления Каракаса о "пиратстве", эксперты по морскому праву отмечают: юридически такие действия не подпадают под определение пиратства, поскольку санкционированы государством.