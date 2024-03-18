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Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Україні, але він ухилився від відповіді

Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенти США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній голова Білого дому Дональд Трамп сподівається, що у разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволити російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати окуповувати території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: "Сподіваюсь, що до цього не дійде". Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є "вічністю". 

За словами республіканця, питання війни України та Росії є для нього "дуже болючим", оскільки якби він був президентом, російський диктатор Володимир Путін "ніколи б не наважився на вторгнення".

"Якби у нас був справжній лідер, Путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити", - заявив кандидат у президенти США. 

Вибори в США  

Вибори президента у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Очікується, що основними конкурентами, як й у 2020 році, будуть:

  • Джо Байден, чинний голова Білого дому, демократ;
  • Дональд Трамп, 45-й президент США (2017-2021), республіканець.

Раніше брати участь у президентських виборах від Республіканської партії планувала колишній посол Штатів в ООН Ніккі Гейлі, втім, 6 березня, вона заявила про вихід з перегонів. Дехто з республіканців розглядав її, як заміну Трампу, якому оголошені кримінальні справи після спроби вплинути на результати виборів у 2020 році.

Також варто додати, що Трамп, зі свого боку, регулярно закликав до завершення війни на території України. У тому ж числі, він обіцяв нібито вплинути на це у разі своєї перемоги в майбутніх виборах.

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