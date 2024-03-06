Гейлі вийде з президентської гонки від Республіканської партії, - ЗМІ

Дональд Трамп стане кандидатом у президенти від республіканців, оскільки його остання суперниця Ніккі Гейлі має вийти з перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Як зазначає видання, 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни позиціонувала себе як тверда консерваторка і молода альтернатива 77-річному Трампу.

Її також розглядали як вибір республіканців, які втомилися від постійних юридичних проблем Трампа, в тому числі за спроби змінити результати виборів 2020 року і його поводження з документами з національної безпеки.

Втім Гейлі програла перші п’ять конкурсів висунення кандидатів і всі, крім одного, праймеріз у "Супервівторок". Єдине лідерство вона здобула у Вермонті, не дозволивши Трампу здобути повну перемогу.

Позиція Трампа щодо Гейлі різко змінилась

У видані зауважують, що Гейлі була послом в ООН майже два роки за президентства Трампа, і коли вона пішла у відставку, він назвав її "дуже особливою" людиною.

Однак в останні місяці передвиборчої кампанії він змінив свою позицію.

Він використовував її походження, як доньки індійських іммігрантів, за аргумент для расистських нападів і посилював неправдиві заяви про її право на посаду в Білому домі, попри те, що вона народилася в Південній Кароліні.

За це Гейлі назвала Трампа "нерозумним", кажучи, що він занадто хаотичний і викликає розбіжності, щоб бути ефективним президентом. Також вона розкритикувала його захоплення диктаторами, такими як російський президент Володимир Путін.