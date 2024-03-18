RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине, но он уклонился от ответа

Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп надеется, что в случае победы на выборах ему не придется решать, продолжать ли помощь Украине и, позволить ли российскому диктатору Владимиру Путину продолжать оккупировать территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли он помогать Украине оружием и позволит ли в случае чего России и дальше продолжать оккупировать украинские территории, Трамп ответил: "Надеюсь, что до этого не дойдет". В частности он добавил, что пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет более девяти месяцев, что для войны и политики является "вечностью". 

По словам республиканца, вопрос войны Украины и России является для него "очень болезненным", поскольку если бы он был президентом, российский диктатор Владимир Путин "никогда бы не решился на вторжение".

"Если бы у нас был настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого годами, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Если бы я был президентом, люди жили бы, и все эти замечательные города, культура... Их ничто не может заменить", - заявил кандидат в президенты США. 

Выборы в США

Выборы президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основными конкурентами, как и в 2020 году, будут:

  • Джо Байден, действующий глава Белого дома, демократ;
  • Дональд Трамп, 45-й президент США (2017-2021), республиканец.

Ранее участвовать в президентских выборах от Республиканской партии планировала бывший посол Штатов в ООН Никки Гейли, впрочем, 6 марта, она заявила о выходе из гонки. Некоторые республиканцы рассматривали ее, как замену Трампу, которому объявлены уголовные дела после попытки повлиять на результаты выборов в 2020 году.

Также следует добавить, что Трамп, со своей стороны, регулярно призывал к завершению войны на территории Украины. В том же числе он обещал якобы повлиять на это в случае своей победы в предстоящих выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампРоссийская ФедерацияВойна в Украине