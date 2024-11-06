У Трампа запевняють, що він не заявлятиме про перемогу передчасно

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп навряд чи оголосить про свою перемогу на виборах до оприлюднення результатів. Перед тим західні ЗМІ писали про нібито поради радників політика це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами прес-секретаря передвиборчої кампанії Трампа Каролайн Левітт в інтерв'ю NBC News NOW, він "спостерігатиме за голосуванням сьогодні ввечері і звернеться до своїх прихильників у відповідний час".

Так представниця передвиборчого штабу кандидата від республіканців відповіла журналістам, що не впевнена вона у тому, що екс-президент заявить про свою перемогу передчасно..

"Я не думаю, що це станеться. Я залишу це йому, і я вірю, що він збирається оголосити про перемогу і знову виступить із промовою перед своїми прихильниками у відповідний час", - сказала Левітт.

Що передувало

Нагадаємо що на минулих президентських виборах 2020 року у Штатах Трамп достроково оголошував про свою перемогу.

Додамо, вчора The Guardian повідомило про те, що деякі радники Трампа начебто закликають його передчасно оголосити про перемогу на виборах президента США у ніч проти 6 листопада. Це начебто відбудеться у разі, якщо він достатньо випереджатиме свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у ключових штатах.

До слова, раніше ЗМІ також вже повідомляли, що Трамп може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах. На цей випадок демократи готують швидку відповідь.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада у Штатах проходять президентські вибори. Кандидати від Республіканської партії Дональд Трамп та від Демократичної партії Камала Гарріс, за даними опитувань, зараз ведуть "тісну боротьбу" в семи ключових штатах.

Детальніше про вибори в США можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.