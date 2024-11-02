Демократи не виключають, що Трамп може передчасно оголосити себе президентом, - Reuters

Кандидат у президенти США Дональд Трамп може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах. На цей випадок демократи готують швидку відповідь.

Зокрема, Трамп повідомив журналістам цього тижня, що сподівається оголосити про свою перемогу безпосередньо в день виборів. Це при тому, що експерти з виборів попередили, що може пройти кілька днів, перш ніж стане відомим остаточний результат. Особливо в тому випадку, якщо в деяких ключових штатах вимагатимуть перерахунку голосів.

Агентство пише, що зазвичай переможців виборів у США оголошують великі ЗМІ. Вони аналізують підрахунки голосів, які їм надають посадові особи, відповідальні за вибори. І хоч кандидати іноді оголошують про перемогу до того, як такі публікації будуть зроблені, але це не прийнято робити до того, як переможець стане хоча б очевидним.

"На жаль, ми готові, якщо він це зробить, і якщо ми дізнаємося, що він насправді маніпулює пресою та намагається маніпулювати консенсусом американського народу...ми готові відреагувати", - заявила днями опонентка республіканця Камала Гарріс.

Вона не розкрила подробиці, але шість представників Демократичної партії та штабу Гарріс заявили, що первісна боротьба про будь-які заяви про ранню перемогу Трампа проходитиме в суді громадської думки.Мова йде про заполонення соцмереж та телевізійних ефірів вимогами перерахувати всі голоси до оголошення остаточних результатів.

"Щойно (Трамп - ред.) хибно оголосить про свою перемогу, ми готові виступити на телебаченні і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив для опору", - заявив в інтерв'ю представник Демпартії.

У п'ятницю високопоставлений представник передвиборчого штабу Гарріс заявив журналістам, що вони "цілком чекають", що Трамп неправдиво оголосить про свою перемогу у вівторок увечері, до того, як будуть повністю підраховані всі голоси.

"Він робив це до того, як це провалилося. Якщо він зробить це знову, це провалиться", - сказав представник.

Reuters нагадало, що в 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів і за три дні до того, як про результати повідомили перші телеканали. Зрештою він програв своєму опоненту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп не визнав цих результатів і продовжує стверджувати, що голоси за нього вкрали за допомогою масштабних фальсифікацій.