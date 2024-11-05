Гарріс і Трамп змагаються "нога у ногу" в семи ключових штатах

За даними опитувань, кандидат від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп зараз ведуть неймовірно тісну боротьбу в семи ключових штатах.

"Ключові штати" (також “хиткі штати”, "штати, що коливаються") - так називають сім штатів, виборці яких під час кожних виборів до останнього не можуть визначитися кого підтримати. Результати голосування у цих штатах дають вирішальну перемогу одному з кандидатів.

У кожному штаті, що коливається, результати опитування перебувають у межах похибки.

Інфографіка: The Washington Post (washingtonpost.com)

Перевага Трампа

Ілон Маск планує провести вечір виборів з Трампом. Це дозволить політику онлайн стежити за підрахунком голосів за допомогою людини, що контролює одну з ключових інформаційних платформ - соцмережу Х.

Маск планує бути в Мар-а-Лаго на деяких вечірніх святкуваннях у Палм-Біч, штат Флорида. За словами двох людей, обізнаних з планом, він буде серед невеликої групи, яка разом з Трампом спостерігатиме за результатами виборів.

Демократи побоюються, що Маск може використовувати свою особисту стрічку в соцмережі X для поширення дезінформації про вибори.

Впродовж останніх тижнів бізнесмен публікував необроблені дані про дострокове голосування, щоб неправдиво припустити нездоланну перевагу Трампа в таких штатах, як Пенсильванія.

Також Маск висловлював побоювання щодо надійності машин для голосування.