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Гарріс і Трамп змагаються "нога у ногу" в семи ключових штатах

Вівторок 05 листопада 2024 23:49
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Гарріс і Трамп змагаються "нога у ногу" в семи ключових штатах Фото: Камала Гарріс і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За даними опитувань, кандидат від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп зараз ведуть неймовірно тісну боротьбу в семи ключових штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post та The New York Times.

"Ключові штати" (також “хиткі штати”, "штати, що коливаються") - так називають сім штатів, виборці яких під час кожних виборів до останнього не можуть визначитися кого підтримати. Результати голосування у цих штатах дають вирішальну перемогу одному з кандидатів.

У кожному штаті, що коливається, результати опитування перебувають у межах похибки.

Гарріс і Трамп змагаються &quot;нога у ногу&quot; в семи ключових штатах

Інфографіка: The Washington Post (washingtonpost.com)

Перевага Трампа

Ілон Маск планує провести вечір виборів з Трампом. Це дозволить політику онлайн стежити за підрахунком голосів за допомогою людини, що контролює одну з ключових інформаційних платформ - соцмережу Х.

Маск планує бути в Мар-а-Лаго на деяких вечірніх святкуваннях у Палм-Біч, штат Флорида. За словами двох людей, обізнаних з планом, він буде серед невеликої групи, яка разом з Трампом спостерігатиме за результатами виборів.

Демократи побоюються, що Маск може використовувати свою особисту стрічку в соцмережі X для поширення дезінформації про вибори.

Впродовж останніх тижнів бізнесмен публікував необроблені дані про дострокове голосування, щоб неправдиво припустити нездоланну перевагу Трампа в таких штатах, як Пенсильванія.

Також Маск висловлював побоювання щодо надійності машин для голосування.

Президентські вибори у США

Сьогодні, 5 листопада, у Сполучених Штатах відбуваються чергові президентські вибори. Головними суперниками фінального раунду перегонів є демократ Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп.

Напередодні дня виборів, Гарріс і Трамп мали приблизно однаковий рейтинг.

У штаті Джорджія тимчасово припиняли голосування через інформацію про мінування, що надійшла з Росії.

Тим часом радники Трампа порадили йому передчасно оголосити про свою перемогу, але якщо він серйозно буде випереджати Гарріс у ключових штатах.

Детальніше про перебіг виборів у США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Дональд Трамп Камала Гарріс
Результати виборів
Результати виборів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Що таке "хиткі" штати
Що таке "хиткі" штати
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців