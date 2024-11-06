У Трампа уверяют, что он не будет заявлять о победе преждевременно
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вряд ли объявит о своей победе на выборах до обнародования результатов. Перед этим западные СМИ писали о якобы рекомендациях советников политика это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа Каролайн Левитт в интервью NBC News NOW, он "будет наблюдать за голосованием сегодня вечером и обратится к своим сторонникам в подходящее время".
Так представитель предвыборного штаба кандидата от республиканцев ответила журналистам, что не уверена она в том, что экс-президент заявит о своей победе преждевременно.
"Я не думаю, что это произойдет. Я оставлю это ему, и я верю, что он собирается объявить о победе и снова выступит с речью перед своими сторонниками в соответствующее время", - сказала Левитт.
Что предшествовало
Напомним, что на прошлых президентских выборах 2020 года в Штатах Трамп досрочно объявлял о своей победе.
Добавим, вчера The Guardian сообщило о том, что некоторые советники Трампа будто бы призывают его преждевременно объявить о победе на выборах президента США в ночь на 6 ноября. Это якобы произойдет в случае, если он будет опережать свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в ключевых штатах.
К слову, ранее СМИ также уже сообщали, что Трамп может преждевременно объявить о своей победе на выборах. На этот случай демократы готовят быстрый ответ.
Президентские выборы в США
Напомним, 5 ноября в Штатах проходят президентские выборы. Кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп и от Демократической партии Камала Гаррис, по данным опросов, сейчас ведут "тесную борьбу" в семи ключевых штатах.
Детальнее о выборах в США можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.
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