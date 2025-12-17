У Трампа заперечили підготовку нових антиросійських санкцій, - Reuters

Представник Білого дому заперечив інформацію Bloomberg щодо підготовки США санкцій проти енергетики РФ. Агентство повідомило, що їх можуть запровадити у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить потенційну мирну угоду.

За словами посадовця адміністрації Трампа, американський лідер не ухвалював нових рішень щодо антиросійських санкцій.

"Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом", - зазначив він.

Представник Держдепу США розповів Reuters, що не буде попередньо обговорювати санкції проти країни-агресорки.

Що передувало

Раніше Bloomberg повідомило про підготовку адміністрацією Дональда Трампа нових санкцій проти російського енергетичного сектора. За даними джерел агентства, Білий дім таким чином намагається посилити тиск на російського диктатора, якщо той відмовиться від розробленого США мирного плану.

Джерела розповіли агентству, що нові санкції можуть бути введені вже наступного тижня.

Вони торкнуться "тіньового флоту" і торгових компаній, які використовуються країно-агресоркою для транспортування сировини покупцям.