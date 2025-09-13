ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Трампа вказали на провал Маска: як DOGE обернувся катастрофою для бюджету

США, Субота 13 вересня 2025 07:15
UA EN RU
У Трампа вказали на провал Маска: як DOGE обернувся катастрофою для бюджету Фото: Президент США Дональд Трамп та бізнесмен Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ілона Маска жорстко розкритикували в адміністрації чинного президента США Дональда Трампа. Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що його підхід до DOGE зосередився на звільненнях замість економії коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Так, у прем’єрному епізоді "Шоу Axios", де обговорювали ефективність реформ і підходів до оптимізації федерального уряду США, міністр торгівлі Говард Латнік відкрито розкритикував Ілона Маска, якому свого часу поручили дану місію.

Латнік заявив, що Ілон Маск помилився у підході до урядової ініціативи DOGE, так як він зосередився на скороченні чисельності персоналу, а не на зменшенні державних витрат.

За словами Латніка, головною помилкою Маска було те, що він перейняв досвід скорочень у Twitter та намагався застосувати його до федерального уряду.

Міністр фінансів зазначив, що багато рішень Маска були спрямовані на чисельність персоналу, а не на економію коштів і це суттєво зменшило ефективність ініціативи.

"Основна увага мала бути на скороченні марнотратства, шахрайства та зловживань, а не на швидкому скороченні робочої сили", - зазначив міністр.

Латнік також підкреслив, що DOGE продовжує працювати, хоч Маск та його союзники вже не залучені до проєкту. Однак тепер основна місія програми дійсно зосереджена на скороченні витрат і боротьбі з марнотратством, шахрайством та зловживаннями.

"Це буде ефективно, хоч і не так швидко, як я очікував", - заявив міністр.

Нагадаємо, що початкові прогнози Маска щодо економії 1-2 трильйонів доларів на рік виявилися нереалістичними. Поточні оцінки показують, що програма може заощадити трохи більше 200 мільярдів доларів, хоча навіть ці цифри ставлять під сумнів експерти.

Таким чином, критика Латніка ставить під сумнів ефективність підходу Маска: скорочення персоналу без контролю витрат не гарантує суттєвої економії та не відповідає реаліям управління федеральним урядом.

До слова, у рейтингу найбагатших людей світу співзасновник Oracle Ларрі Еллісон посунув з першого місця гендиректора Tesla та власника компанії SpaceX Ілона Маска.

За інформацією Bloomberg, ввечері 10 вересня статки Еллісона зросли на 101 мільярд доларів і сягнули 393 мільярдів, що дозволило йому обійти Маска, чий капітал наразі оцінюють у 385 мільярдів.

Раніше повідомлялось, що генеральний директор Tesla, американський мільярдер Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером, якщо отримає новий пакет виплат від компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ілон Маск Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
Новини
Трамп знову їде до Британії: королівська сім'я готує щось особливе для президента США
Трамп знову їде до Британії: королівська сім'я готує щось особливе для президента США
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії