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Трампа визнали об'єктом розслідування у справі по "секретним документам", - The Guardian

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Федеральна прокуратура США визнала колишнього президента Дональда Трампа об'єктом кримінального розслідування у справі "секретних документів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що минулого тижня Федеральна прокуратура офіційно проінформувала про це адвокатів політика.

"Цей крок різко підвищує ставки для Трампа, оскільки розслідування, схоже, наближається до завершення", - пише видання.

Зазначається також, що два тижні тому адвокати Трампа зустрілись з генпрокурором Мерріком Гарлендом і висловили занепокоєння нібито "неправомірною поведінкою та зловживаннями з боку спеціального прокурора Джека Сміта". Видання зазначає, що під час зустрічі адвокати також намагались переконати генпрокурора не висувати кримінального обвинувачення Трампу.

Скандал з секретними документами

В сермні минулого року під час обшуків в маєтку Трампа Мар-а-Лаго ФБР виявила у нього низку документів з грифом "секретно", які він не здав до Національного архіву. Згодом Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

А днями з'явилась інформація, що Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, де Трамп зізнається, що має у себе "секретні документи" стосовно Ірану.

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