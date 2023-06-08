Трампа признали объектом расследования по делу по "секретным документам", - The Guardian

Отмечается, что на прошлой неделе Федеральная прокуратура официально проинформировала об этом адвокатов политика.

"Этот шаг резко повышает ставки для Трампа, поскольку расследование, похоже, близится к завершению", - пишет издание.

Отмечается также, что две недели назад адвокаты Трампа встретились с генпрокурором Мерриком Гарлендом и выразили обеспокоенность якобы "неправомерным поведением и злоупотреблениями со стороны специального прокурора Джека Смита". Издание отмечает, что во время встречи адвокаты также пытались убедить генпрокурора не выдвигать уголовное обвинение Трампу.

Скандал с секретными документами

В августе прошлого года во время обысков в имении Трампа Мар-а-ЛагоФБР обнаружила у него ряд документов с грифом "секретно", которые он не сдал в Национальный архив. Впоследствии Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

На днях появилась информация, что Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, где Трамп признается,что имеет у себя "секретные документы" относительно Ирана.

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