RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трампа признали объектом расследования по делу по "секретным документам", - The Guardian

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Федеральная прокуратура США признала бывшего президента Дональда Трампа объектом уголовного расследования по делу "секретных документов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что на прошлой неделе Федеральная прокуратура официально проинформировала об этом адвокатов политика.

"Этот шаг резко повышает ставки для Трампа, поскольку расследование, похоже, близится к завершению", - пишет издание.

Отмечается также, что две недели назад адвокаты Трампа встретились с генпрокурором Мерриком Гарлендом и выразили обеспокоенность якобы "неправомерным поведением и злоупотреблениями со стороны специального прокурора Джека Смита". Издание отмечает, что во время встречи адвокаты также пытались убедить генпрокурора не выдвигать уголовное обвинение Трампу.

Скандал с секретными документами

В августе прошлого года во время обысков в имении Трампа Мар-а-ЛагоФБР обнаружила у него ряд документов с грифом "секретно", которые он не сдал в Национальный архив. Впоследствии Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

На днях появилась информация, что Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, где Трамп признается,что имеет у себя "секретные документы" относительно Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трампдокументи