У Трампа виправдались, чому енергетичне перемир'я України та РФ не спрацювало, - Axios

Чиновник заявив, що якщо напади на нафтопереробні заводи припиняться, наступною точкою може бути угода про припинення ударів по електростанціях та енергомережах .

Представник української сторони, коментуючи нові нюанси про перемир'я від американської влади, налоголосив на однобокості таких умов. Адже в Україні є лише один НПЗ, який неодноразово був атакований Росією.

Слід зазначити, що йдеться про Кременчуцький НПЗ, який вже довгий час не може відновити роботу через постійні атаки. Тоді як РФ має на рахунку низку НПЗ, котрі підживлюють воєнну машину Кремля.

"Ми імпортуємо дизельне паливо та бензин. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", - сказав неназваний український чиновник.

Axios навело у відповідь слова представника Трампа, який сказав, що "росіяни думають про це" та скоро стане зрозуміло, чи готові вони.

Розлючений Трамп

Окрім того, американський чиновник наголосив на тому, що атаки України по НПЗ Росії шкодять відносинам Трампа та Зеленського більше, аніж самій РФ.

"Трамп справді розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає допомогу США як належне", – сказав чиновник Білого дому.