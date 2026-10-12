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У Трампа оправдались, почему энергетическое перемирие Украины и РФ не сработало, - Axios

00:04 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В заявлении президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между РФ и Украиной подразумевалось прекращение атак между сторонами на НПЗ, и уже только потом – на другие энергообъекты.

Об этом заявил анонимный представитель Белого дома, пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Чиновник заявил, что если нападения на нефтеперерабатывающие заводы прекратятся, следующей точкой может быть соглашение о прекращении ударов по электростанциям и энергосетям.

Представитель украинской стороны, комментируя новые нюансы о перемирии от американских властей, отразил однобокость таких условий. Ведь в Украине только один НПЗ, который неоднократно был атакован Россией.

Следует отметить, что речь идет о Кременчугском НПЗ, который уже долгое время не может возобновить работу из-за постоянных атак. В то время как РФ имеет на счету ряд НПЗ, подпитывающих военную машину Кремля.

"Мы импортируем дизельное топливо и бензин. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", – сказал неназванный украинский чиновник.

Axios привело в ответ слова представителя Трампа, который сказал, что "россияне думают об этом" и скоро станет ясно, готовы ли они.

Разъяренный Трамп

Кроме того, американский чиновник отметил, что атаки Украины по НПЗ России вредят отношениям Трампа и Зеленского больше, чем самой РФ.

"Трамп действительно взбешен. Он считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное", – сказал чиновник Белого дома.

Трамп объявил энергетическое перемирие

11 октября Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и РФ, которое должно означать остановку атак по энергообъектам обеих сторон.

Однако уже впоследствии РФ ударила по ТЭЦ в Харькове, что свело на нет заявление американского лидера.

Более того, Трамп призвал народ Украины избрать другого президента, чем Зеленский, потому что последний, как считает лидер США, "не заключает никаких сделок".

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