Чиновник заявил, что если нападения на нефтеперерабатывающие заводы прекратятся, следующей точкой может быть соглашение о прекращении ударов по электростанциям и энергосетям.

Представитель украинской стороны, комментируя новые нюансы о перемирии от американских властей, отразил однобокость таких условий. Ведь в Украине только один НПЗ, который неоднократно был атакован Россией.

Следует отметить, что речь идет о Кременчугском НПЗ, который уже долгое время не может возобновить работу из-за постоянных атак. В то время как РФ имеет на счету ряд НПЗ, подпитывающих военную машину Кремля.

"Мы импортируем дизельное топливо и бензин. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", – сказал неназванный украинский чиновник.

Axios привело в ответ слова представителя Трампа, который сказал, что "россияне думают об этом" и скоро станет ясно, готовы ли они.

Разъяренный Трамп

Кроме того, американский чиновник отметил, что атаки Украины по НПЗ России вредят отношениям Трампа и Зеленского больше, чем самой РФ.

"Трамп действительно взбешен. Он считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное", – сказал чиновник Белого дома.