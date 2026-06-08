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У Трампа відреагували на перемогу Пашиняна у Вірменії

23:51 08.06.2026 Пн
2 хв
Що заявив держсекретар США Рубіо і на що він сподівається?
aimg Пилип Бойко
У Трампа відреагували на перемогу Пашиняна у Вірменії Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
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У Сполучених Штатах привітали чинного прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що з нетерпінням чекає на подальшу роботу з урядом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рубіо у соцмережі X.

У своєму дописі Рубіо зазначив, що Сполучені Штати підтримують прем'єр-міністра Пашиняна та Вірменію у прагненні до миру.

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Крім того, Білий дім прагне просувати цілі історичного Вашингтонського саміту миру, включаючи впровадження Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання (TRIPP).

"Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу задля забезпечення миру, стабільності та процвітання на Південному Кавказі та за його межами", - зазначив Рубіо у дописі.

Що таке "Маршрут Трампа"

"Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) - це масштабний проєкт транспортного коридору на Південному Кавказі. Його мета - з'єднати основну територію Азербайджану з його ексклавом Нахічеванню, а також із Туреччиною через територію Вірменії. По суті, це нова назва для раніше відомого "Зангезурського коридору", але вже під егідою та управлінням США.

Земля залишається територією Вірменії. Митний і прикордонний контроль здійснюють вірменські органи влади за місцевими законами.

Керувати інфраструктурою та розвивати її буде спеціальна компанія, підконтрольна США. Сполучені Штати отримали особливі права на розвиток цієї зони терміном на 99 років.

Що передувало привітанню Рубіо

Як відомо, у Вірменії завершились парламентські вибори. Партія Пашиняна обійшла опозицію з великим відривом. Проте опозиція не визнає результати.

Раніше РБК-Україна аналізувало, як Кремль перед виборами розгорнув проти Пашиняна гібридний тиск - від заборони на імпорт вірменського коньяку та овочів до погроз підняти ціну на газ утричі.

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