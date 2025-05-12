У Трампа відреагували на дані ЗМІ про "конфлікт" із прем'єром Ізраїлю

Спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заперечив будь-яку напруженість між Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про такий "конфлікт" раніше писали західні ЗМІ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Breitbart .

В інтерв'ю американському новинному сайту, яке було зроблено минулого тижня та опубліковано 11 травня ввечері, посланець Трампа запевнив, що Нетаньягу та ізраїльський народ "є вірними союзниками Сполучених Штатів".

"Я був на кількох зустрічах з президентом і прем'єр-міністром - вони дружні. Насправді вони хороші друзі", - заявив Віткофф.

Разом з тим посланець Трампа зауважив, що це не означає, що лідери країн "погоджуються абсолютно в усьому". При цьому він назвав публікації в пресі про начебто напружені відносини між президентом США та прем'єром Ізраїлю - фейковими.

"У вас є журналіст, який чує про невелику розбіжність про те, на що звичайні люди, як я, не звернули б уваги, але той конкретний газетний репортер об'єднує це в якісь великі проблеми, які вони мають?" - висловився Віткофф.

Дипломат наголошує, що Ізраїль є "чудовим партнером для Сполучених Штатів, стратегічно, економічно, ми думаємо дуже схоже, у нас дуже схожі цілі".

Він додав, що офіційний Єрусалим не хоче бачити в Ірані "збройну ядерну державу".

Повідомлення ЗМІ про розбіжності між Трампом і Нетаньягу

Минулого тижня ізраїльська газета Israel Hayom повідомила з посиланням на два анонімні джерела, близькі до президента США Трампа, що він "розчарований" Нетаньягу, і вирішив самостійно діяти на Близькому Сході окремо від Ізраїлю.

Західні ЗМІ звертають увагу, що при цьому сам Нетаньягу дуже високо відгукувався про свою взаємодію з Трампом цього року. Після лютневого саміту з президентом США він сказав Breitbart News, що це була "найкраща зустріч за всю історію" між прем'єр-міністром Ізраїлю та американським президентом.

Додамо, у квітні Трамп запевняв, що у нього і Нетаньяху з питання Ірану єдина позиція.