У Трампа отреагировали на данные СМИ о "конфликте" с премьером Израиля
Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отрицает какую-либо напряженность между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О таком "конфликте" ранее писали западные СМИ.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Breitbart.
В интервью американскому новостному сайту, которое было сделано на прошлой неделе и опубликовано 11 мая вечером, посланник Трампа заверил, что Нетаньяху и израильский народ "являются верными союзниками Соединенных Штатов".
"Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружественны. На самом деле они хорошие друзья", - заявил Уиткофф.
Вместе с тем посланник Трампа заметил, что это не означает, что лидеры стран "соглашаются абсолютно во всем". При этом он назвал публикации в прессе о якобы напряженных отношениях между президентом США и премьером Израиля - фейковыми.
"У вас есть журналист, который слышит о небольшом разногласии о том, на что обычные люди, как я, не обратили бы внимания, но тот конкретный газетный репортер объединяет это в какие-то большие проблемы, которые они имеют?" - высказался Уиткофф.
Дипломат отмечает, что Израиль является "замечательным партнером для Соединенных Штатов, стратегически, экономически, мы думаем очень похоже, у нас очень похожие цели".
Он добавил, что официальный Иерусалим не хочет видеть в Иране "вооруженную ядерную державу".
Сообщения СМИ о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
На прошлой неделе израильская газета Israel Hayom сообщила со ссылкой на два анонимных источника, близких к президенту США Трампу, что он "разочарован" Нетаньяху, и решил самостоятельно действовать на Ближнем Востоке отдельно от Израиля.
Западные СМИ обращают внимание, что при этом сам Нетаньяху очень высоко отзывался о своем взаимодействии с Трампом в этом году. После февральского саммита с президентом США он сказал Breitbart News, что это была "лучшая встреча за всю историю" между премьер-министром Израиля и американским президентом.
Добавим, в апреле Трамп уверял, что у него и Нетаньяху по вопросу Ирана единая позиция.
Данные американских СМИ о "конфликте" Трампа и Нетаньяху
Между тем 11 мая американский новостной канал NBC News со ссылкой на источники также сообщил об определенных разногласиях между Трампом и Нетаньяху в последние недели. Вроде бы лидеры все больше расходятся во мнениях относительно стратегии решения проблем сейчас в вопросах войны в Секторе Газа, ядерной угрозы от Ирана, и в противодействии хуситам.
- В частности, по данным NBC News, Трамп стремится заключить с Тегераном соглашение по "ядерке", но Нетаньяху выступает за окончательное уничтожение иранских ядерных объектов;
- Трамп настаивает на прекращении огня в Газе и стремится реализовать собственный план послевоенного восстановления, но израильские силы расширяют в анклаве военную операцию против ХАМАС;
- президент США остановил американскую военную кампанию против хуситов, между тем Нетаньяху планирует дальнейшие операции Израиля против поддерживаемой Ираном группировки.
К слову, такие публикации в западных СМИ появились на фоне сообщений, что администрация Трампа и ХМАМАС ведут переговоры о прекращении огня между боевиками и Израилем в Газе, а также о доставке гумпомощи на территорию анклава.
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