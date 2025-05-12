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У Трампа отреагировали на данные СМИ о "конфликте" с премьером Израиля

Понедельник 12 мая 2025 01:15
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У Трампа отреагировали на данные СМИ о "конфликте" с премьером Израиля Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отрицает какую-либо напряженность между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О таком "конфликте" ранее писали западные СМИ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Breitbart.

В интервью американскому новостному сайту, которое было сделано на прошлой неделе и опубликовано 11 мая вечером, посланник Трампа заверил, что Нетаньяху и израильский народ "являются верными союзниками Соединенных Штатов".

"Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружественны. На самом деле они хорошие друзья", - заявил Уиткофф.

Вместе с тем посланник Трампа заметил, что это не означает, что лидеры стран "соглашаются абсолютно во всем". При этом он назвал публикации в прессе о якобы напряженных отношениях между президентом США и премьером Израиля - фейковыми.

"У вас есть журналист, который слышит о небольшом разногласии о том, на что обычные люди, как я, не обратили бы внимания, но тот конкретный газетный репортер объединяет это в какие-то большие проблемы, которые они имеют?" - высказался Уиткофф.

Дипломат отмечает, что Израиль является "замечательным партнером для Соединенных Штатов, стратегически, экономически, мы думаем очень похоже, у нас очень похожие цели".

Он добавил, что официальный Иерусалим не хочет видеть в Иране "вооруженную ядерную державу".

Сообщения СМИ о разногласиях между Трампом и Нетаньяху

На прошлой неделе израильская газета Israel Hayom сообщила со ссылкой на два анонимных источника, близких к президенту США Трампу, что он "разочарован" Нетаньяху, и решил самостоятельно действовать на Ближнем Востоке отдельно от Израиля.

Западные СМИ обращают внимание, что при этом сам Нетаньяху очень высоко отзывался о своем взаимодействии с Трампом в этом году. После февральского саммита с президентом США он сказал Breitbart News, что это была "лучшая встреча за всю историю" между премьер-министром Израиля и американским президентом.

Добавим, в апреле Трамп уверял, что у него и Нетаньяху по вопросу Ирана единая позиция.

Данные американских СМИ о "конфликте" Трампа и Нетаньяху

Между тем 11 мая американский новостной канал NBC News со ссылкой на источники также сообщил об определенных разногласиях между Трампом и Нетаньяху в последние недели. Вроде бы лидеры все больше расходятся во мнениях относительно стратегии решения проблем сейчас в вопросах войны в Секторе Газа, ядерной угрозы от Ирана, и в противодействии хуситам.

  • В частности, по данным NBC News, Трамп стремится заключить с Тегераном соглашение по "ядерке", но Нетаньяху выступает за окончательное уничтожение иранских ядерных объектов;
  • Трамп настаивает на прекращении огня в Газе и стремится реализовать собственный план послевоенного восстановления, но израильские силы расширяют в анклаве военную операцию против ХАМАС;
  • президент США остановил американскую военную кампанию против хуситов, между тем Нетаньяху планирует дальнейшие операции Израиля против поддерживаемой Ираном группировки.

К слову, такие публикации в западных СМИ появились на фоне сообщений, что администрация Трампа и ХМАМАС ведут переговоры о прекращении огня между боевиками и Израилем в Газе, а также о доставке гумпомощи на территорию анклава.

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Нетаньяху Дональд Трамп Стив Уиткофф
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