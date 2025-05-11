Нетаньяху в люті. Що задумав Трамп щодо Ірану і Гази: деталі від NBC News

Після повернення Дональда Трампа до влади, він разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху були близькі до того, як підходити до війни в Газі та агресії з боку Ірану. Однак зараз між ними розбіжності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Нещодавно Трамп зняв заборону, накладену адміністрацією Байдена на відправлення великих бомб до Ізраїлю. Він закликав, щоб ізраїльські військові операції завершили роботу проти ХАМАС у Газі. Також поїде США погодився з Нетаньяху щодо протистояння Ірану та його довіреним групам у регіоні.

У чому виникла розбіжність

Останніми тижнями відносини між Трампом і Нетаньяху стали напруженими. За словами джерел, лідери дедалі більше розходяться в думках щодо стратегії розв'язання проблем зараз, коли ХАМАС значно ослаблений, а також ослаблений Іран.

Там, де Нетаньяху бачить можливість остаточно знищити ядерні об'єкти Ірану, Трамп вбачає можливість укласти угоду, щоб у такий спосіб усунути загрозу того, що Іран придбає ядерну зброю.

У той час, як Ізраїль завдає удару по Газі з новим військовим наступом, Трамп наполягає на припиненні вогню і прагне реалізувати свій план післявоєнної відбудови.

Також є розкол і щодо єменських хуситів. Після того, як Трамп зупинив військову кампанію США проти підтримуваного Іраном угруповання хуситів, шокований Нетаньяху заявив, що Ізраїль тоді захищатиме сам себе.

Докладніше про розбіжності між Трампом

Нещодавні розбіжності між двома лідерами щодо ключових стратегій і позицій поставили стосунки Трампа з одним із найближчих союзників США на свого роду роздоріжжя. Те, як вони справлятимуться зі своїми розбіжностями в майбутньому, визначить результат деяких основних компонентів зовнішньополітичного порядку денного президента.

Джерела повідомили, що тільки за останній тиждень Трамп двічі зробив публічні заяви, які дратували Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю був особливо засмучений, коли Трамп заявив у середу, що він ще не вирішив, чи буде Ірану дозволено збагачувати уран у рамках нової ядерної угоди, яку веде його адміністрація. Головний радник Нетаньяху Рон Дермер передав це повідомлення посланнику Трампа з Близького Сходу Стіву Віткоффу під час зустрічі в Білому домі в четвер, повідомив один з американських чиновників.

Своєю чергою, Трамп був розчарований рішенням Нетаньягу почати новий військовий наступ у Газі, який президент США вважає таким, що суперечить його плану відновлення цього регіону. За словами двох джерел, знайомих із напруженість між двома лідерами, Трамп у приватному порядку заявив, що новий ізраїльський наступ у секторі Газа - марна трата часу, оскільки він ускладнить відновлення.

Близькосхідні дипломати і високопоставлений чиновник адміністрації Трампа розповіли NBC News, що наразі США підштовхують Ізраїль і ХАМАС до угоди про припинення вогню в Газі, яку Дермер мав обговорити з Віткоффом під час свого візиту до Білого дому цього тижня.

Однак підхід Трампа до Ірану став для Нетаньяху найбільшим предметом суперечки. За словами джерел, ізраїльський лідер уже кілька тижнів розчарований відмовою Трампа підтримати військові удари по ядерних об'єктах Ірану і його рішенням натомість спробувати досягти угоди, спрямованої на те, щоб не допустити придбання Тегераном ядерної зброї.

"Їх турбує будь-яка угода", - сказав один з офіційних осіб США про ізраїльтян.

Ізраїль ясно дав зрозуміти США, що не хоче, щоб Трамп уклав ядерну угоду, яка залишить Ірану будь-які можливості зі збагачення урану, заявили американські чиновники і близькосхідні дипломати. Трамп же висловив відкритість Ірану щодо збереження цивільної ядерної програми.

"Ми ще не ухвалили такого рішення", - сказав президент США в середу, відповідаючи на запитання, чи вважає Америка, що Іран може мати програму збагачення урану для цивільних ядерних цілей.

Пізніше Джеймс Г'юїтт, прессекретар Ради національної безпеки, зробив заяву у відповідь на цю історію: він сказав, що в Ізраїлю не було кращого друга в історії, ніж Трамп.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашим союзником Ізраїлем, щоб гарантувати звільнення заручників, що залишилися в Газі, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю і щоб зміцнити регіональну безпеку на Близькому Сході. Як він неодноразово заявляв у свій перший і другий терміни, президент прагне гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї", - повідомив він.

Третій американський чиновник повідомив, що команда Трампа регулярно спілкується з ізраїльськими офіційними особами з приводу статусу переговорів з Іраном, надаючи їм оновлену інформацію і координуючи елементи потенційної угоди.

Також представник офіційних осіб США і двоє дипломатів із Близького Сходу розповіли, що минулого тижня Нетаньягу був приголомшений і розлючений заявою Трампа про те, що США припиняють воєнну кампанію проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені після того, як хусити погодилися припинити обстріл американських кораблів у Червоному морі.