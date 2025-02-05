У Трампа відправляють майже весь персонал USAID у відпустку

Як зазначається, у п'ятницю, 7 лютого, увесь персонал USAID буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі. Винятком будуть лише співробітники, відповідальні за критично важливі функції, основне керівництво та спеціальні програми.

У заяві зазначається, що готується план для персоналу, відрядженого за межі США, згідно з яким Агентство організовуватиме та оплачуватиме повернення до Сполучених Штатів протягом 30 днів і розриватиме контракти, які не визначені як важливі.

За даними джерел ABC News, орієнтовна кількість іноземних співробітників USAID становить від 1,5 до 2 тисяч осіб. Видання з посиланням джерела вказує, що новий заступник керівника USAID Піт Марокко повідомив представникам Держдепартаменту, що якщо відкликання не буде завершено, втрутяться військові.

Співрозмовник ABC News, знайомий з планами відкликання персонал USAID, назвав "божевільними" терміни відкликання співробітників, які для багатьох було б неможливо дотриматися. За словами джерела, багатьом співробітникам USAID за кордоном нікуди звернутися за відповідями, оскільки навіть деякі посли США не знають про плани адміністрації Дональда Трампа.