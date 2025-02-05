У Трампа відправляють майже весь персонал USAID у відпустку

Співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в усьому світі відправлять у відпустку. Вони будуть зобов'язані повернутися в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт USAID.
Як зазначається, у п'ятницю, 7 лютого, увесь персонал USAID буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі. Винятком будуть лише співробітники, відповідальні за критично важливі функції, основне керівництво та спеціальні програми.
У заяві зазначається, що готується план для персоналу, відрядженого за межі США, згідно з яким Агентство організовуватиме та оплачуватиме повернення до Сполучених Штатів протягом 30 днів і розриватиме контракти, які не визначені як важливі.
За даними джерел ABC News, орієнтовна кількість іноземних співробітників USAID становить від 1,5 до 2 тисяч осіб. Видання з посиланням джерела вказує, що новий заступник керівника USAID Піт Марокко повідомив представникам Держдепартаменту, що якщо відкликання не буде завершено, втрутяться військові.
Співрозмовник ABC News, знайомий з планами відкликання персонал USAID, назвав "божевільними" терміни відкликання співробітників, які для багатьох було б неможливо дотриматися. За словами джерела, багатьом співробітникам USAID за кордоном нікуди звернутися за відповідями, оскільки навіть деякі посли США не знають про плани адміністрації Дональда Трампа.
Нагадаємо, що Державний департамент США призупинив міжнародні програми гуманітарної підтримки. Адміністрація Трампа хоче перевірити, чи відповідають програми її інтересам.
У Трампа звинуватили Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у марнотратстві. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що іноземна допомога - це не благодійність і повинна просувати інтереси США.
Рубіо став виконувачем обов’язки директора USAID. За даними ЗМІ, він делегував повноваження Піту Марокко - директору відділу зовнішньої допомоги Держдепу.
Варто додати, що офіс USAID в Україні теж отримав розпорядження припинити програми.
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