У Трампа отправляют почти весь персонал USAID в отпуск

Как отмечается, в пятницу, 7 февраля, весь персонал USAID будет отправлен в административный отпуск во всем мире. Исключением будут только сотрудники, ответственные за критически важные функции, основное руководство и специальные программы.

В заявлении отмечается, что готовится план для персонала, командированного за пределы США, согласно которому Агентство будет организовывать и оплачивать возвращение в Соединенные Штаты в течение 30 дней и разрывать контракты, которые не определены как важные.

По данным источников ABC News, ориентировочное количество иностранных сотрудников USAID составляет от 1,5 до 2 тысяч человек. Издание со ссылкой на источники указывает, что новый заместитель руководителя USAID Пит Марокко сообщил представителям Госдепартамента, что если отзыв не будет завершен, вмешаются военные.

Собеседник ABC News, знакомый с планами отзыва персонала USAID, назвал "сумасшедшими" сроки отзыва сотрудников, которые для многих было бы невозможно соблюсти. По словам источника, многим сотрудникам USAID за рубежом некуда обратиться за ответами, поскольку даже некоторые послы США не знают о планах администрации Дональда Трампа.