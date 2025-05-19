У Трампа відповіли, на якому етапі нові санкції проти Росії

"Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент", - відповіла Левітт на питання щодо нових санкцій проти Росії.

За її словами, Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.

"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Путіна і Трампа - ред.)", - сказала Левітт.

За її словами, президент США "чітко ясно зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше".

"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - додала вона