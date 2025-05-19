У Трампа ответили, на каком этапе новые санкции против России

"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Я не буду забегать вперед, опережая президента в объявлении его решений, но, очевидно, это то, что рассматривает и обсуждает президент", - ответила Левитт на вопрос о новых санкциях против России.

По ее словам, Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.

"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Путина и Трампа - ред.)", - сказала Левитт.

По ее словам, президент США "четко ясно понять всем сторонам, что он хочет видеть прекращение огня как можно скорее".

"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - добавила она