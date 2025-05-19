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У Трампа відповіли, на якому етапі нові санкції проти Росії

Понеділок 19 травня 2025 17:20
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У Трампа відповіли, на якому етапі нові санкції проти Росії Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, не відкидає можливості введення вторинних санкцій проти Росії, заявили в понеділок у Білому домі.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.

"Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент", - відповіла Левітт на питання щодо нових санкцій проти Росії.

За її словами, Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.

"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Путіна і Трампа - ред.)", - сказала Левітт.

За її словами, президент США "чітко ясно зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше".

"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - додала вона

Санкції проти Росії

Варто нагадати, що нещодавно США і Європа заявили про готовність ввести санкції проти Росії у випадку, якщо країна-агресор відмовиться від безумовного перемир'я з Україною на 30 днів.

Російський диктатор Володимир Путін уже відмовився від припинення вогню. Однак Трамп, замість того, щоб натиснути на Росію санкціями, закликав президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори з РФ.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.

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