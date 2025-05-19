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У Трампа ответили, на каком этапе новые санкции против России

Понедельник 19 мая 2025 17:20
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У Трампа ответили, на каком этапе новые санкции против России Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает возможности введения вторичных санкций против России, заявили в понедельник в Белом доме.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для журналистов.

"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Я не буду забегать вперед, опережая президента в объявлении его решений, но, очевидно, это то, что рассматривает и обсуждает президент", - ответила Левитт на вопрос о новых санкциях против России.

По ее словам, Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.

"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Путина и Трампа - ред.)", - сказала Левитт.

По ее словам, президент США "четко ясно понять всем сторонам, что он хочет видеть прекращение огня как можно скорее".

"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - добавила она

Санкции против России

Стоит напомнить, что недавно США и Европа заявили о готовности ввести санкции против России в случае, если страна-агрессор откажется от безусловного перемирия с Украиной на 30 дней.

Российский диктатор Владимир Путин уже отказался от прекращения огня. Однако Трамп, вместо того, чтобы надавить на Россию санкциями, призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

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