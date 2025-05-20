У Трампа відповіли, чому той не вводить нові санкції проти Росії

На його думку, погрози Росії додатковими санкціями можуть змусити Москву припинити розмови про можливе припинення війни з Україною.

Рубіо сказав, що президент Дональд Трамп "вважає, що зараз, якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни припинять розмову, і для нас важливо мати можливість говорити з ними і змусити їх сісти за стіл переговорів".

Однак за його словами, може настати момент, коли нові санкції будуть необхідні. Зокрема, у випадку, якщо Росія не буде зацікавлена в мирній угоді, але не визначив жодних часових рамок.

Він також заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не отримав жодної поступки" від адміністрації Трампа.

Санкції США проти РФ

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США та Європа рішуче посилять санкції проти Росії, якщо російський диктатор Путін не розпочне мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Також раніше Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії, якщо переговори з Україною не увінчаються успіхом. Він вважає, що ці санкції матимуть руйнівний вплив на Росію.