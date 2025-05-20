У Трампа ответили, почему тот не вводит новые санкции против России

По его мнению, угрозы России дополнительными санкциями могут заставить Москву прекратить разговоры о возможном прекращении войны с Украиной.

Рубио сказал, что президент Дональд Трамп "считает, что сейчас, если вы начнете угрожать санкциями, россияне прекратят разговор, и для нас важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров".

Однако по его словам, может наступить момент, когда новые санкции будут необходимы. В частности, в случае, если Россия не будет заинтересована в мирном соглашении, но не определил никаких временных рамок.

Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не получил ни одной уступки" от администрации Трампа.

Санкции США против РФ

Недавно министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США и Европа решительно усилят санкции против России, если российский диктатор Путин не начнет мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

Также ранее Трамп заявил, что введет санкции против России, если переговоры с Украиной не увенчаются успехом. Он считает, что эти санкции будут иметь разрушительное влияние на Россию.