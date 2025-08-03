У Трампа відповіли, чи знизять США "недавні" мита проти країн
Днями Білий дім опублікував повний список оновлених мит проти країн. Ці тарифи, найімовірніше, залишаться чинними, а не будуть знижені в рамках переговорів, які тривають.
Про це заявив торговий представник США Джеймісон Грір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп оголосив про мита проти десятків країн світу, які незабаром призупинив і знизив до 10% базового мита, щоб проводити торговельні переговори і укласти угоди.
Під час цих переговорів США знизили деякі ставки порівняно з початковими цифрами. Однак, за словами Гріра, ситуація з останнім пакетом мита вже інша і вони не змінюватимуться.
"Багато з них встановлюються відповідно до угод. Деякі з цих угод оголошуються, деякі ні, а треті залежать від рівня дефіциту або профіциту торговельного балансу, який може бути в нас із цією країною. Ці тарифні ставки, по суті, фіксовані", - заявив він.
Крім того, він назвав нещодавні переговори з Китаєм "дуже позитивними" і сказав, що вони були зосереджені на постачанні рідкоземельних магнітів і мінералів.
"Ми зосереджені на тому, щоб потік магнітів з Китаю до Сполучених Штатів і прилеглі ланцюжки поставок могли здійснюватися так само вільно, як і раніше... і я б сказав, що ми вже пройшли приблизно половину шляху", - сказав Грір.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, що крайній термін для переговорів про торговельні угоди був до 1 серпня. Виняток є лише для деяких країн, переговори з якими ще тривають. Зокрема, серед таких - Китай.
Напередодні цієї події США досягли домовленості щодо торговельної угоди з ЄС. Президент Трампа оголосив про 15% ставку на імпорт із 27 країн блоку.
Цієї п'ятниці, 1 серпня, Білий дім опублікував оновлений список тарифів, які були знижені порівняно з тими, що Трамп оголосив у квітні. Відомо, що мита набудуть чинності через 7 днів після публікації, тобто - 8 серпня.
Ознайомитися з оновленим список мит можна в матеріалі РБК-Україна.