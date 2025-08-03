У Трампа відповіли, чи знизять США "недавні" мита проти країн

Днями Білий дім опублікував повний список оновлених мит проти країн. Ці тарифи, найімовірніше, залишаться чинними, а не будуть знижені в рамках переговорів, які тривають.

Зокрема, після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп оголосив про мита проти десятків країн світу, які незабаром призупинив і знизив до 10% базового мита, щоб проводити торговельні переговори і укласти угоди.

Під час цих переговорів США знизили деякі ставки порівняно з початковими цифрами. Однак, за словами Гріра, ситуація з останнім пакетом мита вже інша і вони не змінюватимуться.

"Багато з них встановлюються відповідно до угод. Деякі з цих угод оголошуються, деякі ні, а треті залежать від рівня дефіциту або профіциту торговельного балансу, який може бути в нас із цією країною. Ці тарифні ставки, по суті, фіксовані", - заявив він.

Крім того, він назвав нещодавні переговори з Китаєм "дуже позитивними" і сказав, що вони були зосереджені на постачанні рідкоземельних магнітів і мінералів.

"Ми зосереджені на тому, щоб потік магнітів з Китаю до Сполучених Штатів і прилеглі ланцюжки поставок могли здійснюватися так само вільно, як і раніше... і я б сказав, що ми вже пройшли приблизно половину шляху", - сказав Грір.