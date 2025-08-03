У Трампа ответили, снизят ли США "недавние" пошлины против стран

На днях Белый дом опубликовал полный список обновленных пошлин против стран. Эти тарифы, скорее всего, останутся в силе, а не будут снижены в рамках переговоров, которые продолжаются.

В частности, после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против десятков стран мира, которые вскоре приостановил и снизил до 10% базовой пошлины, чтобы проводить торговые переговоры и заключить сделки.

В ходе этих переговоров США снизили некоторые ставки в сравнении с первоначальными цифрами. Однако, по словам Грира, ситуация с последним пакетом пошлин уже иная и они не будут меняться.

"Многие из них устанавливаются в соответствии с соглашениями. Некоторые из этих соглашений объявляются, некоторые нет, а третьи зависят от уровня дефицита или профицита торгового баланса, который может быть у нас с этой страной. Эти тарифные ставки, по сути, фиксированы", - заявил он.

Кроме того, он назвал недавние переговоры с Китаем "очень позитивными" и сказал, что они были сосредоточены на поставках редкоземельных магнитов и минералов.

"Мы сосредоточены на том, чтобы поток магнитов из Китая в Соединенные Штаты и прилегающие цепочки поставок могли осуществляться так же свободно, как и раньше... и я бы сказал, что мы уже прошли примерно половину пути", - сказал Грир.