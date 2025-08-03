ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа ответили, снизят ли США "недавние" пошлины против стран

Воскресенье 03 августа 2025 20:15
UA EN RU
У Трампа ответили, снизят ли США "недавние" пошлины против стран Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях Белый дом опубликовал полный список обновленных пошлин против стран. Эти тарифы, скорее всего, останутся в силе, а не будут снижены в рамках переговоров, которые продолжаются.

Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против десятков стран мира, которые вскоре приостановил и снизил до 10% базовой пошлины, чтобы проводить торговые переговоры и заключить сделки.

В ходе этих переговоров США снизили некоторые ставки в сравнении с первоначальными цифрами. Однако, по словам Грира, ситуация с последним пакетом пошлин уже иная и они не будут меняться.

"Многие из них устанавливаются в соответствии с соглашениями. Некоторые из этих соглашений объявляются, некоторые нет, а третьи зависят от уровня дефицита или профицита торгового баланса, который может быть у нас с этой страной. Эти тарифные ставки, по сути, фиксированы", - заявил он.

Кроме того, он назвал недавние переговоры с Китаем "очень позитивными" и сказал, что они были сосредоточены на поставках редкоземельных магнитов и минералов.

"Мы сосредоточены на том, чтобы поток магнитов из Китая в Соединенные Штаты и прилегающие цепочки поставок могли осуществляться так же свободно, как и раньше... и я бы сказал, что мы уже прошли примерно половину пути", - сказал Грир.

Тарифы Трампа

Напомним, что крайний срок для переговоров о торговых сделках был до 1 августа. Исключение есть только для некоторых стран, переговоры с которыми еще идут. В частности, среди таких - Китай.

Накануне этого события США достигли договоренности по торговой сделке с ЕС. Президент Трампа объявил о 15% ставке на импорт из 27 стран блока.

В эту пятницу, 1 августа, Белый дом опубликовал обновленный список тарифов, которые были снижены по сравнению с теми, которые Трамп объявил в апреле. Известно, что пошлины вступят через 7 дней после публикации, то есть - 8 августа.

Ознакомиться с обновленным список пошлин можно в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому