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Китай "вдарив" по Голлівуду у відповідь на тарифи Трампа

Четвер 10 квітня 2025 16:35
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Китай "вдарив" по Голлівуду у відповідь на тарифи Трампа Ілюстративне фото: у китайських кінотеатрах буде менше голлівудських фільмів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай у рамках відповіді на тарифи президента США Дональда Трампа обмежить імпорт голлівудських фільмів. Але істотних наслідків для Голлівуду це не спричинить.

Про це йдеться в заяві китайського Національного управління у справах кіно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми дотримуватимемося правил ринку, поважатимемо вибір глядачів і помірно скорочуватимемо кількість імпортованих американських фільмів", - зазначило Нацуправління у справах кіно.

Як розповів у коментарі експерт Кріс Фентон, на частку голлівудських фільмів припадає лише 5 % від загальних касових зборів на китайському ринку. При цьому Китай обкладає цю невелику суму податком у розмірі 50 %, перш ніж усі доходи повертаються в США.

За його словами, голлівудські студії отримують лише 25 % від касових зборів у Китаї, тоді як на інших ринках вони отримують удвічі більше.

"Таке гучне покарання Голлівуду - це безпрограшний хід Пекіна, який, безсумнівно, буде помічений Вашингтоном", - вважає він.

Варто зауважити, що з 1994 року Китай щороку імпортував 10 американських фільмів. Зокрема, популярними на китайському ринку стали "Титанік" і "Аватар". Але популярність голлівудських фільмів у КНР поступово знижується, при цьому більш популярними стають вітчизняні фільми.

У списку найкасовіших фільмів Китаю тільки один імпортний фільм входить до першої двадцятки - "Месники: Фінал", виручка якого становила 4,25 млрд юанів (579,83 млн доларів).

Тарифи Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив проти Китаю додатковий 34% тариф.

Через те, що Пекін вирішив відповісти симетрично, США вже кілька разів підвищували тарифи на китайські товари. Таким чином, станом на сьогодні проти КНР діє 125% тариф.

На думку міністра фінансів США Скотта Бессента, тарифи Китаю не мають значних наслідків для Америки.

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Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Тарифи Голівуд
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