Китай "вдарив" по Голлівуду у відповідь на тарифи Трампа

Китай у рамках відповіді на тарифи президента США Дональда Трампа обмежить імпорт голлівудських фільмів. Але істотних наслідків для Голлівуду це не спричинить.

Про це йдеться в заяві китайського Національного управління у справах кіно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми дотримуватимемося правил ринку, поважатимемо вибір глядачів і помірно скорочуватимемо кількість імпортованих американських фільмів", - зазначило Нацуправління у справах кіно.

Як розповів у коментарі експерт Кріс Фентон, на частку голлівудських фільмів припадає лише 5 % від загальних касових зборів на китайському ринку. При цьому Китай обкладає цю невелику суму податком у розмірі 50 %, перш ніж усі доходи повертаються в США.

За його словами, голлівудські студії отримують лише 25 % від касових зборів у Китаї, тоді як на інших ринках вони отримують удвічі більше.

"Таке гучне покарання Голлівуду - це безпрограшний хід Пекіна, який, безсумнівно, буде помічений Вашингтоном", - вважає він.

Варто зауважити, що з 1994 року Китай щороку імпортував 10 американських фільмів. Зокрема, популярними на китайському ринку стали "Титанік" і "Аватар". Але популярність голлівудських фільмів у КНР поступово знижується, при цьому більш популярними стають вітчизняні фільми.

У списку найкасовіших фільмів Китаю тільки один імпортний фільм входить до першої двадцятки - "Месники: Фінал", виручка якого становила 4,25 млрд юанів (579,83 млн доларів).