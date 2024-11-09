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У Трампа відхрестилися від заяви його радника про Крим

Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Радник Дональда Трампа заявив, що Україні вже "нереально" повернути Крим. Проте в офісі новообраного президента спростували таку заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заява Ланза

Нагадаємо, що раніше сьогодні старший радник новообраного президента Трампа Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій, окупованих Росією.

Він навіть заявив, що повернення Криму "нереалістичне" і "не є метою Сполучених Штатів".

Детальніше про заяву Ланзи, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас зауважимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сьогодні попередив, що найближчими місяцями у світових ЗМІ може з'явитись безліч інсайдів про різні варіації "мирних планів".

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Сполучені Штати АмерикиКримДональд ТрампВійна Росії проти України