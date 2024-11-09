В ЦПД попередили про хвилю чуток про "мирні плани" до інавгурації Трампа
Найближчими місяцями у світових ЗМІ може з'явитись безліч інсайдів про різні "мирні плани". Це пов'язано з переобранням Дональда Трампа на посаду президента США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Коваленко зауважив, що в цих заявах згадуватимуться посилання на джерела в "оточеннях", торги та інші речі.
"У деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за "хайпом". Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами", - наголосив глава ЦПД.
Він наголосив, що у будь-якому випадку найближчим часом істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде мало, а от теорій - багато.
Нагадаємо, що лише сьогодні в мережі з'явилась інформація про те, що радник новообраного президента США Брайан Ланза заявив, що повернення Криму під контроль України є нереалістичним.
Детальніше про його заяву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, раніше сьогодні у ЗМІ з'явився черговий "мирний план" новообраного президента США Дональда Трампа щодо України.
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