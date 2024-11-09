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У Трампа открестились от заявления его советника о Крыме

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Советник Дональда Трампа заявил, что Украине уже "нереально" вернуть Крым. Однако в офисе новоизбранного президента опровергли такое заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявление Ланза

Напомним, что ранее старший советник новоизбранного президента Трампа Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.

Он даже заявил, что возвращение Крыма "нереалистично" и "не является целью Соединенных Штатов".

Подробнее о заявлении Ланзы, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, заметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сегодня предупредил, что в ближайшие месяцы в мировых СМИ может появиться множество инсайдов о различных вариациях "мирных планов".

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