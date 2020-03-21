Трампа уговаривают создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией, - WSJ

Чиновники из Министерства энергетики США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией альянс для регулирования цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journa со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой союз может привести к выходу Эр-Рияда из ОПЕК.

Чиновники считают, что такой сценарий позволит стабилизировать цены на нефть и помешает укреплению союза России и Саудовской Аравии.

По данным WSJ, в Вашингтоне рассматривают несколько вариантов нефтяного союза. Одна из схем предполагает использование национальных запасов нефти.

План обсуждается в министерстве, но пока не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.

Напомним, переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Эр-Рияд пообещал устроить ценовую войну на нефтяном рынке.

В связи с этим цена нефти марки Brent упала почти на 30% - до 33 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 0,92 млн баррелей в сутки.

Отметим, Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.