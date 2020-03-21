ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трампа уговаривают создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией, - WSJ

Новости » Экономика     21.03.2020 - 07:16
Трампа уговаривают создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией, - WSJ
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

В Вашингтоне рассматривают несколько вариантов нефтяного союза с Эр-Риядом

Чиновники из Министерства энергетики США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией альянс для регулирования цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journa со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой союз может привести к выходу Эр-Рияда из ОПЕК.

Чиновники считают, что такой сценарий позволит стабилизировать цены на нефть и помешает укреплению союза России и Саудовской Аравии.

По данным WSJ, в Вашингтоне рассматривают несколько вариантов нефтяного союза. Одна из схем предполагает использование национальных запасов нефти.

План обсуждается в министерстве, но пока не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.

Напомним, переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Эр-Рияд пообещал устроить ценовую войну на нефтяном рынке.

В связи с этим цена нефти марки Brent упала почти на 30% - до 33 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 0,92 млн баррелей в сутки.

Отметим, Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.

В НБУ назвали сумму экономии Украины от падения цен на нефть Нефть резко выросла после обвала
Новости Украины нефтьСаудовская АравияДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь