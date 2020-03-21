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Трампа вмовляють створити нафтовий альянс з Саудівською Аравією, - WSJ

Новини » Економіка     21.03.2020 - 07:16
Трампа вмовляють створити нафтовий альянс з Саудівською Аравією, - WSJ
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

У Вашингтоні розглядають кілька варіантів нафтового союзу з Ер-Ріядом

Чиновники з Міністерства енергетики США вмовляють адміністрацію президента Дональда Трампа організувати з Саудівською Аравією альянс для регулювання цін на нафту. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Наголошується, що такий союз може призвести до виходу Ер-Ріяда з ОПЕК.

Чиновники вважають, що такий сценарій дозволить стабілізувати ціни на нафту і перешкодить зміцненню союзу Росії і Саудівської Аравії.

За даними WSJ, у Вашингтоні розглядають кілька варіантів нафтового союзу. Одна зі схем передбачає використання національних запасів нафти.

План обговорюється в міністерстві, але поки що не схвалений ні його керівництвом, ні Білим домом.

Нагадаємо, переговори міністрів країн ОПЕК+ у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією і Саудівською Аравією. Ер-Ріяд пообіцяв влаштувати цінову війну на нафтовому ринку.

У зв'язку з цим ціна нафти марки Brent впала майже на 30% - до 33 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту на 0,92 млн барелів на добу.

Зазначимо, Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

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Новини України нефтьСаудовская АравияДональд Трамп
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