У Трампа схвалили продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет ERAM, - WSJ

Як пише видання, посилаючись на інформацію від двох посадовців США, пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу було відкладено до завершення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас, декілька американських посадовців повідомили, що застосування ERAM із дальністю від 240 до 450 км може потребувати погодження Пентагону.

Попри те, що Штати офіційно не оголосили планів щодо нових поставок цих ракет, інші види озброєнь, які європейські уряди закуповують у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів. Зокрема, серед них - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.

Що відомо про ракети ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - це американська зенітна керована ракета, створена на базі сімейства Standard Missile (SM), яка входить до складу системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis.

Її особливістю є універсальність: вона здатна вражати не лише повітряні цілі (літаки, крилаті ракети), а й балістичні ракети на кінцевій ділянці траєкторії та навіть надводні кораблі. Завдяки комбінації активної радіолокаційної головки самонаведення та системи наведення через радар корабля, SM-6 забезпечує ураження цілей на великій відстані й високій швидкості.

Ракета SM-6 ERAM має дальність понад 240 км і може розвивати швидкість до Mach 3,5, що дозволяє їй перехоплювати швидкісні цілі. Вона використовується ВМС США з 2013 року та вже пройшла низку модернізацій, які підвищили її ефективність проти гіперзвукових загроз.

SM-6 інтегрується у пускові установки Mk 41 VLS, що дає змогу розгортати її на крейсерах і есмінцях класу Aegis. Цю ракету часто називають "три-в-одному", оскільки вона поєднує функції зенітної, протиракетної та протикорабельної зброї.