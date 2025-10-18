У Трампа тайно обсуждают встречу с Ким Чен Ыном: CNN узнало детали и возможный срок

Президент США Дональд Трамп уже в ноябре может встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако реализация такой встречи еще под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источников, чиновники администрации Трампа в частном порядке обсудили организацию встречи между лидерами США и КНДР. Она может быть, когда глава Белого дома будет с визитом в следующем месяце в Азии. При этом многие скептически относятся к тому, что встреча таки произойдет.

Также источники сообщили, что официальные лица пока не провели серьезного логистического планирования, который необходим для организации такого визита. Они указали, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, как это было в первый срок Трампа.

Первоначальной запрос Трампа к лидеру Северной Кореи в начале этого года остался без ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо.

Вместо этого в ходе предстоящей поездки Белый дом сосредоточился на организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне торговой напряженности между США и КНР.

Однако Трамп как публично, так и в частном порядке, выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и официальные лица не исключали такою возможность во время его поездки в Азию.

CNN также приводит пример того, как все быстро может измениться. В частности, во время первого срока Трампа официальные лица организовали рукопожатие между двумя лидерами в корейской демилитаризованной зоне. Причем это произошло менее чем через 48 часов после того, как Трамп опубликовал в Твиттере (ныне соцсети Х) приглашение на встречу.

Когда Трамп вновь захотел встретиться с лидером КНДР

По словам источников, личный интерес Трампа к возможной встрече с Ким Чен Ыном изначально возник после того, как в августе президент США принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.

Во время их встречи Ли официально пригласил Трампа поселить встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее и предположил, что это мероприятие может предоставить Трампу отличную возможность встретиться с Ким Чен Ыном.

Президент США отнесся к этой идее открыто и сказал Ли, что рассмотрит ее.

"Я сделаю это, и мы проведем переговоры. Он (Ким Чен Ын - ред.) хотел бы встретиться со мной. Мы с нетерпением ждем встречи с ним, и мы сможем улучшить отношения", - сказал Трамп.

В свою очередь, лидер КНДР тоже выразил готовность встретится с Трампом. Он сказал об этом во время выступления перед северокорейским парламентом в сентябре, если верить комментариям, опубликованным северокорейскими государственными СМИ.

"Лично у меня остались хорошие воспоминания о президента США Трампе. Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризации и захотят стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, основанному на признании реальности, у нас нет причин не сесть за стол переговоров с США", - цитировали Кима СМИ.

Однако ситуация изменилась с тех пор, как Трампа встретился с Ким Чен Ыном в 2019 году в Пханмуджоме на границе двух Корей.

CNN отмечает, что Южная Корея сыграла важную роль в возвращении Северной Кореи ща столы переговоров и заложила основу для этой встречи, на которой Трамп стал первым президентом США, ступившим на изолированную и замкнутую территорию Северной Кореи.

В то время отношениями между двумя Кореями были гораздо теплее. Также CNN пишет, что новый президент Южной Кореи находится у власти всего несколько месяцев и еще не избавился от наследия своего предшественника, который был гораздо более агрессивным по отношению к режиму Ким Чен Ына.

По данным Министерства по делам объединения Южной Кореи, между двумя Кореями нет постоянной связи относительно возможного саммита между КНДР и США.

Источник в правительстве Южной Кореи рассказал, что хоть группа безопасности Белого дома совершила две поездки в их страну, чтобы разведать места перед приездом Трампа, однако ни одна из этих поездок не была в районе Пханмуджома.

"Это дает основания предположить, что повторение саммита 2019 года с Кимом пока не рассматривается", - резюмировали в CNN.