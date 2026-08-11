Трампа таємно евакуювали з Туреччини під виглядом їжі, - WP

За інформацією видання, Трамп спочатку з’явився перед телекамерами біля старого Boeing 747, який раніше використовувався як Air Force One. Однак невдовзі після цього його перевезли на інший літак - C-32A Військово-повітряних сил США.

Таким чином, старий Air Force One фактично став літаком-приманкою для журналістів та частини співробітників адміністрації.

Чому Білий дім змінив план вильоту

За даними джерел The Washington Post, рішення провести таку операцію було пов’язане з побоюваннями щодо можливої атаки Ірану на президента або його літак.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що розвідка отримала інформацію про конкретну загрозу нападу на Трампа або його повітряне судно.

Ситуація загострилася після того, як США відновили військові удари по Ірану після зриву переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення багатомісячного конфлікту.

Туреччина, де проходив саміт НАТО, має стратегічне значення для США та межує з Іраном, що додатково впливало на оцінку ризиків.

Що відомо про секретну операцію

За даними видання, у Туреччині Трампа спочатку посадили на старий синьо-білий Boeing 747, який багато років використовувався президентами США.

Через кілька хвилин його непомітно перевезли на менший військовий літак C-32A. Для цього, за даними джерел газети, використали вантажівку з кейтерингового обслуговування аеропорту, яку зазвичай застосовують для доставлення їжі та припасів перед польотом.

Американський чиновник, знайомий з операцією, заявив, що таким чином старий Air Force One використовували як "приманку".

Не тільки Трамп, але й Клінтон

Видання зазначає, що американські президенти й раніше використовували заходи маскування маршруту через загрози безпеці.

Наприклад, у 2000 році під час візиту Білла Клінтона до Пакистану президент залишив один літак, тоді як основний Air Force One використовували для введення в оману спостерігачів.

Колишній виконувач обов’язків директора Секретної служби США Рональд Роу заявив, що деталі пересування президента мають залишатися прихованими, якщо це необхідно для його захисту.