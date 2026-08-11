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Трампа тайно эвакуировали из Турции под видом еды, - WP

05:21 11.08.2026 Вт
3 мин
Журналисты узнали подробности секретной операции охраны Трампа
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Оказалось, что президент США Дональд Трамп покинул Турцию после саммита НАТО в рамках секретной операции, а не по протоколу. Вместо обычного самолета его тайно в фургоне с продуктами пересадили на другой военный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания, Трамп изначально появился перед телекамерами у старого Boeing 747, ранее использовавшегося в качестве Air Force One. Однако вскоре после этого его перевезли на другой самолет – C-32A Военно-воздушных сил США.

Таким образом, старый Air Force One фактически стал самолетом-приманкой для журналистов и сотрудников администрации.

Почему Белый дом изменил план вылета

По данным источников The Washington Post, решение провести такую операцию было связано с опасениями по поводу возможной атаки Ирана на президента или его самолет.

Ранее американские СМИ сообщали, что разведка получила информацию о конкретной угрозе нападения на Трампа или его самолет.

Ситуация накалилась после того, как США возобновили военные удары по Ирану после срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном по прекращению многомесячного конфликта.

Турция, где проходил саммит НАТО, имеет стратегическое значение для США и граничит с Ираном, что дополнительно влияло на оценку рисков.

Что известно о секретной операции

По данным издания, в Турции Трампа изначально посадили на старый сине-белый Boeing 747, много лет использовавшийся президентами США.

Через несколько минут его незаметно перевезли на меньший военный самолет C-32A. Для этого, по данным источников газеты, использовали грузовик кейтиринга аэропорта, обычно применяемый для доставки еды и припасов перед полетом.

Американский чиновник, знакомый с операцией, заявил, что таким образом старый Air Force One использовался как "приманка".

Не только Трамп, но и Клинтон

Издание отмечает, что американские президенты и раньше использовали меры маскировки маршрута из-за угроз безопасности.

Например, в 2000 году во время визита Билла Клинтона в Пакистан президент покинул один самолет, тогда как основной Air Force One использовали для введения в заблуждение наблюдателей.

Бывший исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил, что детали передвижения президента должны оставаться скрытыми, если это необходимо для его защиты.

Контекст события

Напомним, 7-8 июля в Анкаре проходил саммит НАТО, участие в котором принимали лидеры стран-членов Альянса. В столицу Турции прибыли и президенты Украины и США.

На следующий день, 8 июля, в кулуарах саммит состоялась отдельная встреча Трампа с Зеленским, одним из ключевых вопросов которой было усиление украинского ПВО и получение лицензий на производство Patriot.

В настоящее время Трамп отказывается давать лицензию на ПВО Украине, хотя и обещал это во время саммита. Лидер США говорит, что передавать такие технологии сложно.

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НАТОТурцияДональд Трамп