Трампа тайно эвакуировали из Турции под видом еды, - WP

По информации издания, Трамп изначально появился перед телекамерами у старого Boeing 747, ранее использовавшегося в качестве Air Force One. Однако вскоре после этого его перевезли на другой самолет – C-32A Военно-воздушных сил США.

Таким образом, старый Air Force One фактически стал самолетом-приманкой для журналистов и сотрудников администрации.

Почему Белый дом изменил план вылета

По данным источников The Washington Post, решение провести такую операцию было связано с опасениями по поводу возможной атаки Ирана на президента или его самолет.

Ранее американские СМИ сообщали, что разведка получила информацию о конкретной угрозе нападения на Трампа или его самолет.

Ситуация накалилась после того, как США возобновили военные удары по Ирану после срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном по прекращению многомесячного конфликта.

Турция, где проходил саммит НАТО, имеет стратегическое значение для США и граничит с Ираном, что дополнительно влияло на оценку рисков.

Что известно о секретной операции

По данным издания, в Турции Трампа изначально посадили на старый сине-белый Boeing 747, много лет использовавшийся президентами США.

Через несколько минут его незаметно перевезли на меньший военный самолет C-32A. Для этого, по данным источников газеты, использовали грузовик кейтиринга аэропорта, обычно применяемый для доставки еды и припасов перед полетом.

Американский чиновник, знакомый с операцией, заявил, что таким образом старый Air Force One использовался как "приманка".

Не только Трамп, но и Клинтон

Издание отмечает, что американские президенты и раньше использовали меры маскировки маршрута из-за угроз безопасности.

Например, в 2000 году во время визита Билла Клинтона в Пакистан президент покинул один самолет, тогда как основной Air Force One использовали для введения в заблуждение наблюдателей.

Бывший исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил, что детали передвижения президента должны оставаться скрытыми, если это необходимо для его защиты.