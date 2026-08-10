Трамп передумав передавати технології Patriot Україні: ЗМІ розкрили справжні причини

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, але за кілька тижнів відмовився від своїх слів через побоювання, що технології опиняться в чужих руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Telegraph .

Обіцянка, яку не виконали

У липні на полях саміту НАТО в Анкарі Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського з несподіваною пропозицією.

"Ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво Patriot", - сказав тоді Дональд Трамп.

Щойно американці показали українцям технологію виробництва, Трамп заявив, що заводи України могли б "досить швидко" розпочати випуск власних ракет.

Чому Трамп передумав

Мине лише кілька тижнів, і президент США змінить свою позицію. На засіданні кабінету міністрів у Кемп-Девіді, штат Меріленд, він визнав, що передавати такі технології складно.

"Важко віддавати такі технології... Люди, яким ви даєте ці технології, можуть колись відвернутися від вас", - заявив Трамп.

Зміна позиції сталася на тлі суперечки всередині адміністрації щодо того, чи варто передавати технологію, яка, за оцінками помічників і експертів, може потрапити до рук Росії.

Фото: ракета Patriot (скриншот)

Радар, від якого залежить усе

В основі бажання Києва отримати Patriot лежить невеликий радар, який виготовляє компанія Boeing на заводі в Алабамі. Ця деталь настільки просунута, що Білий дім обмежує її експорт навіть найближчим союзникам.

Прилад називають активним радіолокаційним шукачем PAC-3 Ka-діапазону. Він служить очима та вухами перехоплювача - виявляє ракету, що наближається, в останні миті її польоту й направляє Patriot до прямого зіткнення.

Діаметр носової частини ракети - близько 10 дюймів.

Сам радар займає приблизно 8 дюймів.

Під час вторгнення США в Ірак у 2003 році, за даними Boeing, він не пропустив жодної ракети.

Чому це критично важливо для України

Росія готується до чергової зимової кампанії ракетних та дронових ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі. Тим часом запаси ракет Patriot вичерпалися.

"Кожен пакет протиракетної оборони рятує життя наших людей. І кожна ніч, коли у нас її немає, призводить до жертв", - сказав Зеленський.

За наявною інформацією, шанси України отримати необхідні 300 ракет для захисту країни цієї зими виглядають незначними.

Що відомо про ліцензії на "Петріоти"

Нагадаємо, 7 серпня Дональд Трамп заявив, що ракети для Patriot потрібні й самим Штатам, пояснивши дефіцит боєприпасів рішеннями попередньої адміністрації.