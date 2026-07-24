У Трампа обеспокоены скорым расходом ракет в войне с Ираном, - CBS News

В США возникло внутреннее напряжение в администрации президента Дональда Трампа из-за слишком быстрых темпов использования ракет-перехватчиков ПВО и высокоточного оружия против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Почему возникло напряжение

По информации издания, американские разведывательные и военные чиновники указывают, что Соединенные Штаты не смогут длительно поддерживать текущий уровень расхода высокоточных боеприпасов.

У оборонно-промышленной базы нет мощностей для быстрого пополнения арсеналов Центрального командования, которое контролирует ход боевых действий.

Наибольшее беспокойство вызывает стремительное сокращение ракет Patriot и THAAD, которые активно задействуют для отражения иранских атак в Персидском заливе.

Поэтому Пентагон вынужден перемещать ракеты из других регионов, в частности из Индо-Тихоокеанского, что снижает готовность к сдерживанию Китая вокруг Тайваня.

Для экономии дальнобойного вооружения военное командование все чаще переходит на более дешевые авиабомбы с комплектами наведения JDAM и управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Вместо этого дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk и JASSM начинают применять экономнее.

Оценки и сроки обновления

По данным Центра стратегических и международных исследований, в ходе активных действий против Ирана США уже использовали более 1000 ракет Tomahawk и 1100 ракет JASSM.

Аналитики подчеркивают, что восстановление этих запасов потребуется до четырех лет, тогда как производство ракет для систем ПВО может занять до пяти лет.

В то же время, министр обороны США Пит Хегсет опровергает заявления о внутреннем кризисе и уверяет, что армия формирует более мощные арсеналы, чем когда-либо ранее.

Также представитель Пентагона Шон Парнелл подчеркнул, что американские войска имеют все необходимое для защиты национальных интересов.