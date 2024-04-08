У Трампа спростували інформацію WP про плани віддати території України в обмін на мир

Миротворчі ініціативи Трампа

У березні 2023 року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у випадку обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року.

При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Крім того, Трамп заявляв, що в разі повторного обрання президентом США буде домагатися переговорів України з Росією.

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