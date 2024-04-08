RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Трампа опровергли информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewYorkPost.

"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", - сказал советник Трампа Джейсон Миллер.

Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что знакомые с планом Трампа люди говорят, что тот в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Миротворческие инициативы Трампа

В марте 2023 года Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года.

При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Кроме того, Трамп заявлял, что в случае повторного избрания президентом США будет добиваться переговоров Украины с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины