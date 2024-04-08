У Трампа опровергли информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир

Миротворческие инициативы Трампа

В марте 2023 года Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года.

При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Кроме того, Трамп заявлял, что в случае повторного избрания президентом США будет добиваться переговоров Украины с Россией.

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