У Трампа надеются, что для мира в Украине скоро будет переломный момент
Урегулирование войны РФ против Украины занимает больше времени, чем ожидал президент США Дональд Трамп. Но в Вашингтоне надеются на переломный момент.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире CNBC заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Уиткофф напомнил, что на этой неделе Украина, Россия и США должны были провести переговоры, но их перенесут.
"Процесс движется вперед. Думаю, трехстороннюю встречу перенесут на какое-то время на следующую неделю. И мы, знаете, мы настроены позитивно и будем сохранять позитивный настрой. Это война, которая должна закончиться, и мы будем сохранять позитивный настрой", - добавил он.
Комментируя возможность завершения войны в этому году, спецпредставитель президента США сказал, что Трамп "в целом успешно добивается урегулирования таких вопросов".
"Мы видим признаки того, что обе стороны устали и измотаны. И, надеюсь, это начало переломного момента. То же самое было на Ближнем Востоке. Там тоже был переломный момент, когда мы с Джаредом (зятем американского лидера Джаредом Кушнером - ред.) просто почувствовали, что они устали от войны. И будем надеяться, что мы находимся в такой точке сейчас - или скоро будем", - подчеркнул он.
Переговоры перенесли
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча с представителями России и США планировалась на 10-11 марта в Турции. Но ее перенесли по запросу американской стороны.
Он уточнил, что в настоящее время рассматривается возможность переноса мероприятия на следующую неделю. Встречу могут провести и в Швейцарии, все зависит от ситуации на Ближнем Востоке.
Ключевыми темами повестки дня являются гуманитарные вопросы и подготовка встречи на уровне лидеров государств.