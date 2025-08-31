У Трампа шукають спосіб перейменувати Пентагон на Міністерство війни, - WSJ

Трамп натякнув на Міністерство війни

Нагадаємо, цього тижня Трамп заявив, що Міністерство оборони США може повернути собі первісну назву - Міністерство війни.

"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон - ред.) називався Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є", - заявив Трамп.

Зазначимо, що до 1947 року в США було Міністерство війну. Воно було створено ще 1789 року і відповідало за управління армією США та всіма операціями на суші.

Після Другої світової війни 1947 року Конгрес ухвалив акт про національну безпеку. У результаті Міністерство війни було скасовано, і замість нього створили Міністерство армії та Міністерство військово-повітряних сил.

Для того, щоб об'єднати всі види військ (армія, флот і ВПС), було засновано Міністерство оборони США, яке офіційно запрацювало в 1949 році.