У Трампа ищут способ переименовать Пентагон в Министерство войны, - WSJ

По словам чиновника, восстановление отмененного название может быть осуществлено актом Конгресса. Однако Белый дом рассматривает другие варианты внесения изменений.

Буквально недавно президент США Дональд Трамп официально поднял эту тему, заявив, что по его мнению, Соединенным Штатам придется вернутся к прежнему названию.

Бывший чиновник рассказал, что Пентагон начал разрабатывать законодательные предложения по внесению изменений в первые недели второго срока Трампа.

Одна из идей заключалась в том, чтобы запросить у Конгресса полномочия на восстановление прежнего названия на случай чрезвычайного положения в стране, а также возродить должность министра обороны для высшего гражданского лица министерства.