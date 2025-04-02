У Трампа ще до перемоги на виборах говорили про можливість третього терміну, - WSJ

Адвокат президента США Борис Епштейн ще до виборів у 2024 році говорив про можливість третього терміну Дональда Трампа. Він вважає, що юридично це можливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, у жовтні 2023 року в центрі Вашингтона Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, а зараз є його радником, заявив, що вивчив закон, і вважає, що Трамп зможе знову балотуватися в президенти у 2028 році.
Тоді його коментарі сприйняли кумедними і жартували, Епштейн уже почав планувати третій термін ще до того, як Трамп виграв праймеріз Республіканської партії у 2024 році.
"Але через 18 місяців ця людина (співрозмовник WSJ, - ред.) згадує розмову з тривогою, оскільки Трамп відкрито грає з тим, щоб залишитися на посаді після закінчення терміну його повноважень", - йдеться у матеріалі.
Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг заявив, що "занадто рано" думати про третій термін.
Трамп з моменту першої перемоги на президентських виборах у 2016 році жартома говорив про те, що залишитися на третій президентський термін. Цими вихідними він запевнив, що "не жартує" щодо того, щоб залишитися на посаді після завершення його нинішнього терміну в січні 2029 року. Це дало поштовх довготривалим дебатам у Вашингтоні щодо того, наскільки серйозно Дональд Трамп налаштований балотуватися на третій термін.
Деякі з радників Трампа відкидають занепокоєння і стверджують, що президент США тролить ЗМІ та лібералів. Інші близькі до президента особи кажуть, що таким чином Трамп відвертає увагу від скандалу з чатом в Signal.
За словами джерел WSJ, Трамп нещодавно сказав своєму другові, що він зробив такі коментарі, щоб "звести ЗМІ з розуму". Але деякі високопоставлені республіканці анонімно сказали, що вірять Трампу на слово і вважають, що він може спробувати залишитися на посаді.
"Той факт, що Епштейн обговорював це питання з іншими, свідчить про те, що деякі з найближчих радників Трампа також досліджували цю ідею", - вказує WSJ.
Нагадаємо, що за конституцією США президентам заборонено обиратися на третій термін. 22-га поправка до конституції говорить, що президенти не можуть обиратися більш ніж на два терміни.
Втім, днями Дональд Трамп не виключив, що може балотуватися на третій президентський термін. Він заявив, що "не жартує" і що є "методи", які дозволили б обійти законодавчі обмеження.
До цього група прихильників Трампа ініціювала зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році.
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