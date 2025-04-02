У Трампа ще до перемоги на виборах говорили про можливість третього терміну, - WSJ

Як зазначає видання, у жовтні 2023 року в центрі Вашингтона Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, а зараз є його радником, заявив, що вивчив закон, і вважає, що Трамп зможе знову балотуватися в президенти у 2028 році.

Тоді його коментарі сприйняли кумедними і жартували, Епштейн уже почав планувати третій термін ще до того, як Трамп виграв праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

"Але через 18 місяців ця людина (співрозмовник WSJ, - ред.) згадує розмову з тривогою, оскільки Трамп відкрито грає з тим, щоб залишитися на посаді після закінчення терміну його повноважень", - йдеться у матеріалі.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг заявив, що "занадто рано" думати про третій термін.

Трамп з моменту першої перемоги на президентських виборах у 2016 році жартома говорив про те, що залишитися на третій президентський термін. Цими вихідними він запевнив, що "не жартує" щодо того, щоб залишитися на посаді після завершення його нинішнього терміну в січні 2029 року. Це дало поштовх довготривалим дебатам у Вашингтоні щодо того, наскільки серйозно Дональд Трамп налаштований балотуватися на третій термін.

Деякі з радників Трампа відкидають занепокоєння і стверджують, що президент США тролить ЗМІ та лібералів. Інші близькі до президента особи кажуть, що таким чином Трамп відвертає увагу від скандалу з чатом в Signal.

За словами джерел WSJ, Трамп нещодавно сказав своєму другові, що він зробив такі коментарі, щоб "звести ЗМІ з розуму". Але деякі високопоставлені республіканці анонімно сказали, що вірять Трампу на слово і вважають, що він може спробувати залишитися на посаді.

"Той факт, що Епштейн обговорював це питання з іншими, свідчить про те, що деякі з найближчих радників Трампа також досліджували цю ідею", - вказує WSJ.